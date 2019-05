I Dolphins Under 15 Gold sono campioni regionali

Domenica sera a Medicina (Bo) si è disputata la degna finale di un campionato bello e difficile come quello U15 Gold (2004). Di fronte una tostissima Happy Basket di Castel Maggiore (Bo) che, per come ha interpretato la partita, avrebbe senz’altro meritato il titolo almeno quanto i Dolphins. La partita era importante e alcuni giovani riccionesi alla fine ammetteranno di aver patito l’emozione per l’evento con un candido “mi mancava il respiro”. Del resto si tratta di ragazzi di soli 14 anni.

Durante la partita Riccione ha sbagliato veramente tanto. Però, nonostante questo, la squadra è riuscita a rimanere sempre in scia a Castel Maggiore che ha quasi sempre condotto e, nell’ultimo quarto, in un paio di occasioni era anche scappata a +7. L’ultima a 3 minuti dalla fine (55-62). Timeout per ricordare ai ragazzi che la partita era ancora lunga e, finalmente, i nostri Dolphinsi si sono ricordati di come fossero arrivati in finale: con tanto cuore e credendoci sempre fino alla fine. Ne è risultato un finale di partita emozionante e al cardiopalma. Prima Riccione ha messo la tripla del 58-62 a 1:48 dalla fine, poi ha abbassato la saracinesca in difesa e non ha più permesso agli avversari di segnare. Nuova penetrazione dei Dolphins con fallo preso: 1/2 ai liberi e si torna a -3 (59-62) a 1:10 dalla fine. Gli avversari non realizzano e sul ribaltamento di campo, a 33 secondi dal gong, Riccione mette la fantastica tripla del pareggio. 62-62. Castel Maggiore va in attacco ma non realizza, di nuovo. Timeout e rimessai in attacco a 10 secondi dalla fine. Tentativo di schema sbagliato e palla che esce, ma per fortuna è ancora nella mani di Riccione. Nuovo tentativo di schema e canestro a 4 secondi dalla fine per un 64-62 che ha dell’incredibile. Timeout e i bolognesi rimettono in attacco. Bel giro di palla e riescono ad andare al tiro, da 2, ma vengono stoppati. Il rimbalzo è della squadra bolognese che sulla sirena tenta l’ultimissimo disperato tiro del pareggio, ma il tiro viene deviato e finisce sul cerchio.

È vittoria, una bellissima vittoria sofferta ma meritata. La partita è stata combattutissima e molto equilibrata, ma alla fine ne avevamo di più e ciò ci ha permesso di piazzare un travolgente 9-0 finale che ha fatto la differenza. A questo punto sono iniziati i festeggiamenti di questo fantastico gruppo di amici che sono riusciti nell’impresa di emulare, a soli 12 mesi di distanza, la fantastica cavalcata dell’anno scorso degli U16 Elite firmando un’altra impresa.

“A pensarci, per una piccola società come la nostra, è un risultato importantissimo – spiega il dirigente accompagnatore dalla società riccionese, Valentino Tardini -. Campioni Regionali Gold per due anni di fila con due gruppi diversi era impossibile da immaginare anche soli pochi anni fa. I nostri ragazzi sono stati bravissimi per tutta la stagione impegnandosi tanto e superando mille difficoltà tra infortuni, dita rotte, malattie, problemi cardiaci (per fortuna risolti) e impegni scolastici. Il bravissimo coach Micky Amadori è stato encomiabile. Nei playoff importantissimo l’apporto di coach Maurizio Ferro e di coach Lorè. Nelle ultime settimane, fondamentali le sedute di allenamento assieme alla formazione U18. E dietro a tutto questo c’è la mano esperta di coach Claudio Parma. Complimenti a tutti che si sono meritati il meglio sul campo. Per questo non possiamo che fare i complimenti ai ragazzi, ai loro coach e ai loro sportivissimi tifosi. Forza Dolphins”.

DOLPHINS BASKET RICCIONE- HAPPY BASKET CASTEL MAGGIORE 64-62 (22-25, 35-38, 47-50)

RICCIONE BASKET DOLPHINS: Tardini, Protti 6, Zangheri 8, Lenti, Gagliardi 8, Nori, Sabbioni 19, Semprini L., Semprini F., Baffoni, Renzi 23. Coach: Michele Amadori. Vice: Maurizio Ferro.