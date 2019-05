Già nel vivo il torneo giovanile del Ct Cicconetti, il trofeo "Wind"

Subito un programma molto intenso per il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Wind” Under 10-12-14, maschile e femminile, del Circolo Tennis Cicconetti. In bella evidenza nell’Under 14 maschile i locali Giovanni Fabiani e Francesco Mazzoli, nell’Under 12 Enea Carlotti e Luca Lorenzi.

Under 12 femminile, 1° turno: Alessandra Sparnacci-Elena Sofia Massari 6-2, 6-0.

Under 14 maschile, 1° turno: Tommaso Giacalone-Giacomo Francini 6-1, 4-6, 10-8.

2° turno: Giovanni Fabiani-Marco Torri 6-3, 7-6, Islam Kilani Al Zaid-Nicola Torri 6-3, 7-6, Francesco Mazzoli-Brando Mariani 6-1, 4-6, 13-11.

Under 12 maschile, 1° turno: Enea Carlotti-Carlo Guido Rossi 6-3, 6-1, Luca Lorenzi-Pietro Bianchi 7-5, 6-0, Alan Brocculi-Giacomo Ruberto 6-1, 6-2.

2° turno: Nicolò Marconi-James Mohamed Aratari 6-4, 6-0.

Under 10 maschile, 1° turno: Pietro Tombari-Samuele Giardi 6-3, 7-5.