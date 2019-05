Gara1 Albergatore Pro RBR-Bologna Basket 2016: diretta testuale

ALBERGATORE PRO RBR-BOLOGNA BASKET 2016 9-9

IL TABELLINO

ALBERGATORE PRO RBR: 5 Bianchi, 6 Pesaresi, 7 Moffa, 8 Ramilli, 9 Dini, 10 Rivali, 11 L. Bedetti 9, 12 Guziur, 14 F. Bedetti, 15 Chiari, 16 Saponi, 18 Broglia. All. Massimo Bernardi, vice all. Simone Brugè.

BOLOGNA BASKET 2016: 4 Legnani, 5 Poluzzi, 6 Mazzocchi, 7 Polverelli, 8 Cortesi 5, 9 Losi, 10 Guerri, 11 Fin, 12 Antola, 13 Fontecchio 4, 15 Folli, 16 Bartolini. All. Matteo Lolli, vice all. Marco Mezzetti.

ARBITRI: Luca Zambelli e Luca Resca.

NOTE. Oltre 2mila spettatori.

CRONACA E COMMENTO

Al palasport Flaminio di Rimini si affrontano in gara1 Albergatore Pro RBR e Bologna Basket 2016, che hanno staccato il pass per la finale superando rispettivamente Fiorenzuola e Faenza. Prima contro seconda di fronte nella serie decisiva per la promozione in B.

La partita. Il primo canestro della partita è di Luca Bedetti. Bologna replica con una tripla di Cortesi ed un canestro da sotto di Fontecchio e con un cesto da due ancora di Cortesi. Rompe l’incantesimo Luca Bedetti con un’azione da tre punti: 5-7 a -6’37”, seguita dal pareggio, autore lo stesso L. Bedetti con una mancata schiacciata che manda il pallone ugualmente nella retina avversaria: 7-7. Fontecchio porta ancora avanti i suoi: 7-9. Per Rimini segna solo L. Bedetti: 9-9. Non si segna per oltre due minuti.