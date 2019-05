Fellini. Da luglio i charter per Marsa Alam, da settembre isole greche e spagnole

In attesa dell’arrivo dei turisti estivi dall’estero, l’aeroporto di Rimini prepara anche le mete per i riminesi che pensano alle meritate vacanze di fine stagione e non solo. Partirà infatti dal 25 luglio il collegamento charter con Marsa Alam con voli ogni giovedì fino al 7 novembre. E’ quanto si evince dal sito dell’agenzia Shine Viaggi. Tornano poi i collegamenti settembrini: dal 7 e fino al 5 ottobre partenze ogni sabato per Rodi, dall’8 per le isole Baleari (Formentera e Ibiza), dalla stessa data e fino al 6 ottobre Creta, mentre dal 14 fino al 5 ottobre Kos e Minorca e dal 15 Maiorca. Infine dal 15 settembre al 10 novembre si vola da Rimini anche verso Sharm el Sheik nel Mar Rosso. Previsto per ogni destinazione un collegamento settimanale. A gestire dovrebbe essere il tour operator Eden Viaggi. (tutti i dettagli)

Per il Fellini arriva però anche una brutta notizia: la compagnia Ernest per l’estate non potrà operare i voli per Tirana per mancanza di aeromobili (cancellati anche i collegamenti della compagnia verso Bari, Ancona e Firenze). I voli per Tirana erano già stati annunciati nell’ultima conferenza stampa tenuta da AiRiminum e pesano circa il 2,5% del traffico del Fellini.