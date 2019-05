Fallimento Mercatone. Morolli: evitare che diventi pericoloso precedente

Una vicenda non tollerabile in un paese civile. Così l’assessore al lavoro del comune di Rimini, Mattia Morolli, commenta il fatto che i 1.880 lavoratori della Mercatone Uno abbiano saputo dai media del fallimento del marchio. Morolli, insieme all’assessore regionale Palma Costi, sarà giovedì a Roma per richiedere impegni concreti al governo nel tavolo di crisi convocato dal Ministero dello sviluppo economico.

“È pazzesco – scrive Morolli – che un colosso imprenditoriale con 1.880 dipendenti e 55 punti vendita chiuda dalla mattina alla sera facendo trovare i cancelli chiusi ai dipendenti, avvisati della loro liquidazione con un click. Una mancanza assoluta non solo dei minimi principi imprenditoriali, ma anche e soprattutto del rispetto verso i lavoratori, le loro famiglie, clienti e le comunità in cui sono inserite storicamente i negozi. Non possiamo permettere che la storia di un marchio importante come il “Mercatone uno” venga trasformato in un pericoloso precedente da imprenditori avventati e da scelte inaccettabili, perché fatte unicamente sulle spalle dei lavoratori e dei fornitori, mettendo in difficoltà tutta una comunità”.

Morolli auspica che si trovi una soluzione che possa salvaguardare i diritti dei lavoratori: “una realistica e soddisfacente via di uscita – conclude – a questa assurda e incresciosa vicenda”.