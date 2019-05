Ex Colonia Le Navi, la Regione acquisisce porzione

Parere positivo in commissione regionale Bilancio all’acquisizione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale con riferimento all’ex colonia Le Navi di Cattolica. La Giunta ha presentato richiesta di acquisire una porzione del complesso dell’ex colonia Le Navi di Cattolica, che si trova vicino a un complesso immobiliare già di proprietà della Regione e assegnato in comodato al Comune di Cattolica.

La proposta ha avuto il voto favorevole di Partito democratico, Sinistra italiana e Lega nord nonché l’astensione di Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle e Forza Italia.