Enea Righetti dopo cinque anni lascia la Fya Riccione

Enea Righetti, dopo cinque anni trascorsi alla Fya Riccione come giocatore e come allenatore delle giovanili, ottenendo ottimi risultati come una promozione e tre salvezze, lascia la società della Perla Verde.

“Purtroppo, per diversità di vedute il nostro rapporto finisce – il commiato di Righetti –, ma io debbo ringraziare la Fya, una società seria e di livello eccezionale. Quest’anno ho allenato la squadra Juniores regionale e ci siamo qualificati per le fasi finali. Mi dispiace lasciare questa società. Auguro ai biancazzurri di ottenere sempre ottimi risultati e porterò la Fya sempre nel cuore. Grazie! Per il futuro da giocatore devo valutare alcune offerte di altre società”.