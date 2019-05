Emanuele Zonzini a Misano sulla Lamborghini

Ricomincia l’avventura. Emanuele Zonzini torna a stringere tra le mani il volante di un’auto da corsa. E, finalmente, fa il suo debutto stagionale sulla pista di Misano. Il sammarinese si presenterà al via del terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con una Lamborghini Huracan della Scuderia Imperiale.

L’occasione è ghiotta per iniziare la stagione nella rinnovata serie tricolore subito con il passo giusto. Dopo le gare andate in scena a Monza e Vallelunga, il GT Tricolore Endurance si accende con le tre ore che animeranno la giornata di domenica sulle quali si svilupperà la sfida che vede i pista i migliori interpreti tricolori della categoria GT, serie che quest’anno ha al via anche Jacques Villeneuve.

A Misano sulla Huracan di Imperiale, Emanuele Zonzini andrà a far equipaggio con Gersekowski e Perolini sostituendo James Pull. Per il giovane pilota della Repubblica del Titano si prospetta quindi un fine settimana impegnativo e molto stimolante nel quale provare a mettersi in evidenza.

Il weekend lungo a Misano scatta domani (venerdì 17 maggio) con le prove libere. Al sabato vanno in scena le qualifiche, mentre alla domenica a iniziare dalle 15.40 andrà in scena la gara lunga 180 minuti.