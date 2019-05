Elezioni nuovo CdA Banca Valconca, i risultati

Si è tenuta domenica l’Assemblea annuale dei Soci di Banca Popolare Valconca a cui hanno partecipato oltre 2.000 soci. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e la nomina del nuovo CdA.

Per quanto riguardo il Bilancio 2018, l’esercizio si è chiuso con un risultato netto positivo di euro 991.922 euro, cifra che sarebbe stato di circa 2milioni – ricordano dall’istituto – se non ci fossero stati i contributi per i salvataggi di altre banche. Il Bilancio, che vede quindi un utile di circa 1 milione di euro, è stato approvato con 72,59% voti favorevoli, pari a un valore di 5.068.021 azioni; alla votazione, avvenuta con sistema elettronico si sono astenuti il 18,91% (1.320.310 azioni), 4,99% contrari (348,562 azioni) e il 3,51% di non votanti.

A seguire è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Quattro le liste che si sono presentate.

Ha vinto la Lista numero 1 grazie al 57,80% dei voti (pari ad un valore d’azioni di 4.025.655 euro). La lista denominata ATA – MONTANARI – ANGELINI è composta da: Costanzo Perlini, Fabio Ronci, Mara Del Baldo, Roberto Ricci, Alessandro Pettinari, Antonio Battarra, Paolo Zamagni, Fabrizio Ferretti, Luciano Arcangeli.

La Lista n.2 BOLDRINI – GRASSI ha ricevuto il 34, 37% di preferenze (pari ad un valore di azioni di 2.393.930 euro), poi la Lista n.4 del C.D.A, che ha ricevuto il 5, 9% (pari ad un valore di azioni di 411.029 euro); infine, la Lista n.3, definita la Lista del Cambiamento, con l’1, 93% (pari ad un valore di azioni di 134.365 di euro). Il nuovo CdA sarà composto da 9 elementi, di cui 7 della Lista n.1 e i primi 2 della seconda classificata.