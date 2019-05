Elezioni europee: 116mila gli elettori riminesi, tra i quali 39 ultracentenari

Sono ben cinque i ragazzi riminesi – con una netta preponderanza delle ragazze (4 su 5) – che compiendo 18 anni proprio il 26 maggio potranno votare per la prima volta in occasione delle elezioni europee che si svolgeranno il 26 maggio prossimo quando, dalle ore 7 del mattino alle 23, saranno aperti i seggi per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Sono 1.430 invece i giovani (741 i maschi, 689 le femmine) che potranno votare per la prima volta nelle 143 sezioni elettorali allestite nel comune di Rimini in 36 luoghi di riunione, su un totale di 116.807 elettori, che registra una netta maggioranza di elettrici pari a 60.750. Sono invece 177 (134 le donne) i cittadini di un altro stato dell’unione europea residenti a Rimini – ben 100 i rumeni – che hanno richiesto di votare per i candidati italiani, mentre gli italiani residenti all’estero in uno stato dell’Unione europea che eserciteranno il diritto di voto presso i seggi istituiti dai consolati saranno 2.449. Temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro hanno chiesto di votare presso i seggi istituiti nei consolati 11 elettori, di cui 7 sono i maschi e 4 le femmine. Continua a rimanere di tutto rispetto la pattuglia di elettori ultracentenari, guidati da una nonnina di ben 107 anni, che conta 39 elettori di cui ben 34 sono le elettrici.

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni europee l’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto. Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25 che sarà aperto al pubblico venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 8 alle 18, domenica 26 dalle ore 7 alle 23. Le delegazioni anagrafiche di Viserba (Via Mazzini, 22) e Miramare (Piazza Decio Raggi, 1) saranno aperte al pubblico sabato 25 maggio dalle ore 08:30 alle ore 12:30 mentre domenica dalle ore 7 alle 23. Con lo stesso orario continuato dalle ore 7 alle ore 23 saranno aperte anche la Delegazione anagrafica Centro Storico, Corso d’Augusto n. 150; la Delegazione “Corpolò”, Via Marecchiese, 563 -Piazzetta del Tituccio -, la Delegazione “Santa Giustina” Via Montiano 14 – Santa Giustina di Rimini; la Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 6 (Villaggio 1° Maggio) Via Bidente, 1/P. In occasione delle prossime consultazioni Elettorali Europee esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità l’Ufficio anagrafe di via Marzabotto 25 rimarrà aperto nella giornata di sabato 25 maggio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e nella giornata di domenica 26 maggio 2019 dalle ore 8 alle ore 22,30.

Un servizio di trasporto per persone con handicap e ridotta capacità motoria per le elezioni Europee di domenica 26 maggio. A garantirlo sarà il Comune di Rimini che, in collaborazione con la Cooperativa “La Romagnola Onlus”, effettuerà il servizio domenica 26 maggio dalle ore 9 alle ore 17. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonando al 348-8572642 o sabato 25 Maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 12 o nella stessa giornata di Domenica 26 Maggio 2019 dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Sul sito ‘Speciale elezioni europee 2019’, la pagina web del Comune di Rimini dedicata alle prossime elezioni del 26 maggio http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/elettorale/speciale-elezioni-europee-2019 sono pubblicate anche tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni alla normativa sulla propaganda elettorale e l’utilizzo degli spazi d’affissione, alle informazioni per le facilitazioni per i disabili, i documenti per votare, e le modalità per esprimere il proprio voto.