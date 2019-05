Educazione stradale. Coinvolti duemila studenti

Sono state 17 le scuole elementari di Rimini coinvolte nell’attività di educazione stradale organizzata dalla Polizia Locale. Coinvolti oltre 2000 studenti delle classi quarte e quinte. Oltre alle 8 classi infatti delle scuole Karis di Bellariva e San Giuliano, l’attività di educazione della Polizia Locale, ha coinvolto anche l’Istituto Comprensivo Marvelli con le scuole Montessori, Lambruschini, Corpolo’ e Spadarolo; le scuole Griffa e Crispi; l’Istituto Comprensivo Alighieri con le scuole Fellini, Frank, Raggi e Calcutta; l’Istituto Comprensivo Fermi con la scuola F. Casadei e la scuola Primaria del Villaggio Primo Maggio.

Ai bambini sono state date lezioni su come attraversare in sicurezza sulle strisce pedonali, la conoscenza dei cartelli stradali, l’equipaggiamento e la conoscenza della bici come veicolo sicuro per andare su strada e nelle piste ciclabili. A conclusione del progetto sono state organizzate nelle scuole diverse uscite in bicicletta o a piedi, sotto il controllo della Polizia Locale e l’assistenza dei volontari dell’associazione “Pedalando e Camminando” di Rimini. Momenti di aggregazione a cui hanno potuto partecipato anche i bambini diversamente abili, come avvenuto lo scorso 20 e 21 maggio, nelle scuole di Spadarolo e Corpolo in cui grazie, all’uso di speciali biciclette è stato possibile realizzare delle pedalate di gruppo, coinvolgendo anche i bambini con difficoltà motoria.