È Cristian Protti il nuovo allenatore della Cosmos. Il vice sarà Massimo Pari

Novità per la Società Sportiva Cosmos in vista della stagione calcistica 2019-2020.

Si dividono, dopo metà stagione, le strade del club gialloverde di Serravalle e dell’allenatore Ivo Crescentini. La dirigenza del Cosmos ringrazia il tecnico italiano per il suo prezioso contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera – si legge in una nota della società -. Sempre il club di via F. Biondo ha deciso di affidare le redini della squadra a Cristian Protti, in passato tecnico di Domagnano, Murata, Folgore, Cesenatico e Imolese. Con lui arriva anche il suo fido vice Massimo Pari.