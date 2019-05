Due pullman gratuiti per i tifosi di RBR per la trasferta di Bologna. Tutte le info sui biglietti

In occasione di gara2 della serie di finale dei play off di serie C Gold tra Albegatore Pro RBR e Bologna Basket 2016, in programma giovedì 30 maggio alle ore 20:45 alla palestra CSB di via Marzabotto a Bologna, la società Rinascita Basket Rimini mette a disposizione dei tifosi biancorossi due pullman.

La società Bologna Basket 2016 ha riservato ai tifosi ospiti cento biglietti (al costo di 10 euro) su una capienza totale dell’impianto di circa 400 posti.

I due pullman saranno gratuiti ed i biglietti di ingresso alla partita verranno consegnati solo a coloro che si prenoteranno e che saliranno a Bologna in pullman (partenza dal palasport alle ore 18:30).

La biglietteria del CSB non sarà aperta giovedì e la prevendita della società Bologna Basket è dedicata esclusivamente ai tifosi felsinei.

La prevendita per i tifosi riminesi è in programma oggi, martedì 28, e domani, mercoledì 29 maggio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 19:30 al palasport Flaminio. Ovviamente le prenotazioni saranno chiuse all’esaurimento dei biglietti.