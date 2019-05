Davide Giannoni all'esordio stagionale nell'Europeo

Scatta la stagione agonistica di Davide Giannoni, l’esperto pattinatore sammarinese da anni ai vertici a livello mondiale.

Nel week-end parteciperà all’NL Contest di Strasburgo, gara valevole per il Campionato Europeo di Vert.

“Sarà una gara di allenamento – spiega Davide Giannoni –, non so bene cosa aspettarmi. La mia preparazione è interamente finalizzata ai Campionati del Mondo, in programma dal 4 al 7 luglio a Barcellona. Gareggerò con i colori della Federazione Sammarinese Roller Sport in due specialità: vert e street. Sono tra i primi 12 nel ranking mondiale di vert e quindi punterò molto su questa gara che è da sempre la mia specialità, in più mi cimenterò nello street una disciplina nuova per me. Ultimamente mi diverto a sperimentare cose nuove, tra l’altro mi sono laureato Campione Regionale di Roller Cross ed a giugno parteciperò anche ai campionati Italiani di questa specialità Passano gli anni ma la mia passione per il pattinaggio è sempre fortissima e cerco di trasmetterla anche ai giovani. Sono tecnico-allenatore della Federazione Sammarinese Roller Sport ed è un’esperienza molto gratificante”.