Dalla Locride la tradizione dei prelibati carciofini selvatici

La sesta puntata ci porta tra i comuni di Benestare e Ardore, in provincia di Reggio Calabria, a circa 300 metri di altitudine e a 7 km dal mare, dove conosciamo la giovanissima Valentina Brizzi, 24 anni, studentessa in ingegneria biomedica, che qualche anno fa ha lasciato Milano per tornare nell’entroterra della Locride assieme ai genitori e realizzare un sogno: recuperare un’antica tradizione per farne un’impresa, quella della coltivazione e trasformazione dei prelibati carciofini selvatici, tipici di questa zona. In 6 ettari di terra coltiva anche fichi, fichi d’india e melanzane per trasformarle in prodotti gastronomici di alta qualità in un luogo in cui la terra è estremamente fertile e i suoi frutti nascono in maniera spontanea preservando quindi tutte le loro proprietà nutraceutiche e senza la necessità di particolari cure.

La sua azienda si chiama Zinurra, che nel dialetto della Locride e dalla probabile derivazione araba gunnar significa ‘carciofo’, e si tratta di una specie di carciofo selvatico (Cynara cardunculus) che cresce spontaneamente in queste terre e che da sempre si raccoglie seguendo alla lettera i dettami della tradizione, che Valentina ha trasformato in prodotto da commercializzare. I carciofini selvatici raccolti da Valentina con l’aiuto dei genitori, sono stati analizzati e confermano valori nutrizionali eccellenti: rispetto ai cuori di carciofo normalmente presenti sul mercato, presentano il 30% di grassi in meno e il contenuto di sale è ridotto ad appena un terzo mentre il contenuto di fibre è di tre volte maggiore. Un toccasana dunque da assaporare al naturale oppure sott’olio o ancora, in una delle tante squisite creme da spalmare su bruschetta e ideali come condimento per la pasta, con pistacchio di Bronte, nocciole nostrane o con bacche fresche di Goji Italiane bio.

IL RITORNO ALLA PROPRIA TERRA

Quella di Valentina è una storia in contro-tendenza: il ritorno alla propria terra, una esperienza che racconta di ricambio generazionale ma anche di rivitalizzazione di una terra troppo spesso abbandonata e che invece è ricca e fertile dal punto di vista agricolo e anche paesaggistico.

IN CUCINA

