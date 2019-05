Dal 21 al 27 luglio il 1° Camp targato Rimini FC

Una settimana da professionisti, nella suggestiva cornice del Monte Carpegna e sotto la guida di un team di tecnici qualificati. Questi gli ingredienti del 1° Camp ufficiale targato Rimini F. C. che si svolgerà, nella nota località del Montefeltro, dal 21 al 27 luglio prossimi. Una novità pensata per i ragazzi e le ragazze dagli 8 ai 14 anni che desiderano trascorrere una settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

La prima parte della giornata sarà dedicata al calcio, dunque i ragazzi si ritroveranno sul rettangolo verde per una intensa “full immersion” di una settimana assieme agli allenatori del settore giovanile del Rimini F. C. coordinati da mister Alessio Serafini, tecnico della formazione Under 13 biancorossa.

Il pomeriggio e la sera spazio invece all’aspetto più ludico, con momenti ricreativi e di festa alternati a escursioni o altre attività sportive.

Per info e iscrizioni: 348.9652292

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.