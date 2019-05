"Credo di essere stata violentata. Ero ubriaca, non ricordo"

Un giovane di 22 anni è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. Come racconta questa mattina la stampa locale, i fatti risalgono al gennaio del 2018, quando due sorelle, di cui una minorenne, escono e incontrano due amici.

La serata trascorre tranquilla, ma con troppo alcol, e si conclude a casa della sorella maggiore. Qui, però, finiscono i ricordi della 17enne, che al mattino si risveglia nel letto con uno dei due ragazzi, senza ricordare cosa sia successo. Anche lui è confuso e dice di non ricordare, ma lei si rende conto che è stato consumato un rapporto sessuale, e così si reca al pronto soccorso e racconta cosa è successo. Gli esami non evidenziano violenza di alcun tipo, ma la ragazza assicura di non aver voluto alcun rapporto, per cui i due sono stati identificati e il presunto violentatore è stato rinviato a giudizioni.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 16 luglio.