Coppa Under 19. Rimini-Futsal Bellaria 3-5. Passa Bellaria

COPPA UNDER 19 – FASE A GIRONI

Rimini-Futsal Bellaria 3-5

Gli eletti. Nell’ultima partita del girone eliminatorio, il Bellaria s’impone ai danni del Rimini e conquista l’accesso ai quarti di finale.

Cronaca. Bellaria subito in vantaggio con Hidri, grazie ad uno schema su punizione. Dopo un palo di Trematore, il Futsal conquista un rigore parato dall’estremo difensore biancorosso. Su rimessa laterale, Antinori riceve palla e scaglia in rete il pallone. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Trematore porta a tre le marcature ospiti. Rimini che reagisce e dopo una traversa sfiora il goal. Gli Igeani rispondono con Esposito, che fallisce una ghiotta occasione. Gli orange-blue si conquistano due tiri liberi, entrambi trasformati da Hidri, portando il risultato sullo 0-5. Lo stesso pivot italo albanese sfiora la sesta rete. Sul versante opposto Pozzi evita almeno due reti con delle prodezze. Il finale del primo tempo si conclude con un occasione per parte con Pozzi che chiude la porta e con Urbinati che fa la barba al palo.

Nel secondo tempo il Bellaria subisce l’iniziativa dei biancorossi ma Pozzi risponde presente. A forza di provarci il Rimini trova l’ 1-5. Hidri si ritrova davanti alla porta ma sbaglia clamorosamente. Bellaria in difficoltà, Rimini che coglie l’attimo e ci prova mettendo a segno la rete del 2-5 in contropiede. Pozzi evita ripetutamente il peggio, ma subisce il 3-5 su tiro libero. La partita si fa più tesa, ma il risultato finale rimane invariato.

Dopo una prima parte esaltante in cui i ragazzi di mister Orsini hanno dimostrato cinismo e cattiveria mettendo al sicuro il parziale, nell’altro tempo gli arancioblù si sono rilassati subendo l’iniziativa locale, ma la scogliera bellariese ha retto le ondate offensive riminesi. Ora i quarti di finale, partita secca in trasferta, per cercare l’impresa.

RIMINI: Stefanini,Diongue,Lombardi, Agalliu, Innella, Soldi, Canarecci, Floris, Montemaggi, Sanese, Adou, Gemmani. All. Carta.

FUTSAL BELLARIA: Pozzi, Tesoro, Semprini, Ricciardi, Gipsi, Esposito, Hidri, Urbinati, Venturini, Trematore, Vele, Antinori. All. Orsini.