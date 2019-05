Coppa Under 19. Futsal Bellaria-Academy San Marino 0-2

COPPA UNDER 19 – FASE A GIRONI

Futsal Bellaria-Academy San Marino 0-2

Il Bellaria perde la maglia rosa. Nella seconda giornata di coppa si sono incontrate le due capolista del girone. Ad avere la meglio sono gli ospiti, bravi a capitalizzare gli errori dei padroni di casa, spesso poco cinici.

Cronaca. Antinori subito vicino al gol. Pronta risposta degli ospiti che non riescono a pungere. Il Bellaria ci prova con Hidri su punizione, senza avere fortuna; replica dell’Academy che non sfonda il fronte orientale. Testa a testa tra i due team: Tesoro arriva in ritardo sul secondo palo, il San Marino si mangia un goal già fatto in contropiede. Dopo una rete annullata ad Urbinati, arriva la replica dei biancoblù, che su indecisione di Ricciardi sfiorano la rete. Nel finale l’estremo difensore titano evita il goal; non lo evita Vele, subentrato all’infortunato Pozzi, che viene trafitto da fuori area da Gamba.

Nel secondo tempo Pozzi rientra tra i pali e si mette subito in mostra a scapito degli avversari. Su una palla persa da Urbinati, Michelotti trova la strada libera per insaccare il raddoppio. I ragazzi di mister Levani legittimano il vantaggio con un’altra azione che fa rabbrividire i tifosi in tribuna. Il Bellaria preme ed i sammarinesi sono costretti al fallo ripetutamente. L’arbitro concede il tiro libero, che Hidri stampa sul palo. Forcing arancio-blu con Trematore che fallisce una ghiotta occasione e poco dopo si ripete. Nel finale Urbinati esalta le doti del portiere straniero. Dopo la vittoria in esterno, sconfitta casalinga per i ragazzi di mister Orsini che rimette in gioco la qualificazione e rimanda tutto alla prossima gara, dove per per passare il turno conterà solo vincere.

Futsal Bellaria: Pozzi, Tesoro, Semprini, Ricciardi, Gipsi, Esposito, Hidri, Urbinati, Antinori, Trematore, Peverini, Vele. All. Orsini.

Academy San Marino: Zanotti, Frisoni, Paesini, Baldelli, Tomassoni, Gamba, Beinat, Michelotti. All. Levani.