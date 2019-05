Conto alla rovescia per la seconda edizione dell'International Footvolley Tournament

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio, andrà in scena a Bellaria, al Beky Bay, la seconda edizione dell’International Footvolley Tournament organizzato dai ragazzi dell’associazione sportiva Footvolley Rimini. A partecipare saranno 40 coppie provenienti da tutta Europa, tra cui le migliori d’Italia, Francia, Ucraina e Croazia. Non mancheranno neppure importanti ex calciatori come Max Tonetto e Rubens Pasino. I favori del pronostico sono per le coppie romagnole Mordenti-Mazzotti e Savoretti-Di Benedetto, e per la coppia mista (Italia/Francia) Graziani-Ottaviani. Una delle grandi novità rispetto alla prima edizione è la conferenza stampa con sorteggio live prevista venerdì 24 maggio all’Hotel Bolognese di Bellaria.

Sabato 25 poi, avranno luogo i gironi eliminatori: quattro gironi scenderanno in campo la mattina e altri quattro il pomeriggio. Domenica 26 andranno in scena infine le fasi finali tra le migliori 16 coppie (ottavi, quarti di finale, semifinali e finali). Per l’occasione al Beky Bay sono stati allestiti 4 campi 9×9 e un’arena centrale in cui si disputeranno tutte le fasi finali. Previsti premi per le migliori otto classificate. Footvolley Rimini coglie l’occasione per ringraziare i partner e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e creduto sin da subito nella realizzazione dell’evento: Reggini, Francioni Group, Casa Tua, Diavita, Isokinetic e Selfie Box.