Colpisce la direttrice della Coin per fuggire dopo il taccheggio

Ha dato una violenta manata in faccia alla direttrice della Coin che gli si era posta davanti per bloccarlo mentre cercava di fuggire con una maglietta rubata addosso. ieri pomeriggio l’uomo, un 35enne riminese, ha continuato la sua condotta anche all’arrivo degli agenti dellle Volanti di Rimini, colpendoli in più riprese prima di essere bloccato a fatica.

Il suo atteggiamento era risultato subito sospetto all’addetto alla sicurezza che aveva allertato la commessa. Questa si è accorta che l’uomo aveva lasciato nel camerino due magliette danneggiate nel tentativo di togliere l’antitaccheggio e ha chiamato la direttrice. L’uomo all’uscita ha fatto anche suonare l’allarme. La direttrice è intervenuta chiendogli di tornare indietro ma l’uomo ha dato in escandescenze. E’ stato arrestato per rapina impropria.