Colonia Reggiana. Proposta del Pd di Riccione: un ostello internazionale per giovani

Un ostello per giovani con standard di qualità internazionali nella colonia Reggiana, tornata di recente di proprietà comunale. E’ la proposta che avanza il Pd di Riccione alla luce della recente legge regionale sui Condhotel. Secondo il partito democratico sarebbe un’occasione per “recuperare quote di mercato turistico di una fascia di età che negli ultimi anni in riviera non si avvicina più”.

“Grazie alla realizzazione e alla vendita di una parte di superficie in residenza e alla gestione dell’ostello stesso – si legge nella nota –, sarà possibile rientrare dell’investimento. Occorrerebbe produrre un business plan che valuti due ipotesi si realizzazione e gestione, quella totalmente pubblica o quella che possa coinvolgere l’imprenditoria privata. Andrebbe inoltre pensata una destinazione di spazi, ad esempio al pian terreno, che possano interessare le associazioni sportive che ci sono a Riccione e che gravitano nell’ambito di tutti gli sport legati al mare”.

Il Pd tende la mano all’amministrazione comunale per un lavoro congiunto “purché trattasi di progetti concreti – spiega la nota – e non fumosi ed irrealizzabili come quelli proposti in passato, relativi ad esempio a fantomatici campus universitari, la cui realizzazione era fin da subito chiaramente non fattibile, come tante altri progetti annunciati da questa Giunta ma che non hanno mai avuto la luce”.