"Che cosa significa e come affrontare una crisi?" Se ne parla all'Università di Strada

Dopo il successo dei “Racconti di veglia a cura dell’Uva Grisa” che ha concluso degnamente la rassegna sulla poesia dialettale, Università di Strada continua la sua attività anche la prossima settimana.

Martedì 28 maggio alle ore 21:00 presso l’Aula Aria di SGR avrà luogo il settimo incontro del ciclo “Dialogando insieme” a cura di Loris Falconi, uno spazio libero e aperto dove ciascuno dei partecipanti può ascoltare colui che introduce l’argomento in questione e poi prendere la parola a partire da tematiche esistenziali di ampio respiro, al fine di creare insieme un discorso che possa restituire senso a quello che si sta vivendo, seppure in condizioni di disagio economico e sociale. Il fatto di poter condividere con altri esseri umani un momento di scambio e di riflessione può aiutare a sentirsi meno soli e incominciare a guardare la realtà anche da altri punti di vista,

favorendo così nuove forme di iniziativa personale e comunitaria. Il programma dell’incontro prevede il tema: “Che cosa significa e come affrontare una crisi?”

Si rammenta che la frequenza agli incontri di Università di Strada è libera e gratuita e si rivolge in particolar modo agli strati della popolazione, lontani dai circuiti della formazione e della cultura.

Per informazioni contattare la segreteria di Università Aperta in via Gambalunga 74, tel. 0541 28568, segreteria@uniaperta.it.