Cento studenti per il primo ‘hackathon’ degli studenti

“La tua passione può cambiare la scuola”. Con questo tema si è svolto a Rimini nel fine settimana il primo ‘hackathon’ degli studenti, evento ideato e realizzato da Fondazione Karis, aperto a tutti gli studenti della provincia di Rimini dai 13 ai 19 anni. Circa cento studenti coinvolti per realizzare progetti innovativi: tre studenti sono arrivati dall’ ITT Marconi di Forlì. i ragazzi sono stati divisi in 9 team, ognuno con un’idea strutturata da realizzare.

Banchi futuristici, sistemi di controllo e amministrazione accessi, app evolute che gestiscono i registri e ordinano la merenda, domotica a servizio dell’ambiente e della salute, car sharing, didattica in 3D e “armadilli” (armadietti ad alto contenuto tecnologico) sono alcune delle proposte studiate dai concorrenti. A vincere il primo Hack The School il progetto “Job Speech”,

piattaforma pensata e ideata per mettere in contatto studenti delle scuole superiori e aziende, nel reciproco desiderio di conoscersi e capirsi, allo scopo di formare la futura forza lavoro a partire dalle reali esigenze del mercato.

I VINCITORI: Filippo Prosperi, Edoardo Manoni, Alberto Righini, Rebecca Caroni, Gemma Pari, Francesco Minarini, Laura Cappelli, Agnese Pesaresi e Letizia Moretti i componenti del team. “L’idea di Job Speech – racconta Filippo che frequenta la terza del liceo classico Dante Alighieri – nasce più da una necessità che da passione. Sento la necessità di iniziare a capire come orientare le mie prossime scelte, in vista di una professione e un lavoro futuro. Prendendo spunto dal programma dell’Alternanza Scuola Lavoro, ho pensato quindi di realizzare una piattaforma web, consultabile online o da app, dove gli studenti e i lavoratori possano venire in contatto in maniera semplice e diretta. In questa maniera, gli studenti potranno imparare dall’esperienza di chi lavora a conoscere i vari mestieri e le caratteristiche peculiari di ognuno di essi”. La nuova piattaforma ha già aperto i suoi profili social.

Di pregio la giuria composta da: Ida Tucci di Fondazione Gigi Tadei; Antonio Borsetti, AD di Zeitgroup; Marco Felici, Banca Agricola Commerciale Spa; Piero Maggiò, attore; Marco Rossi, AD di Growup; Otello Cenci, regista; Giovanni Labadessa, produttore cinematografico e Valentina Vicari, Business Unit Director di San Marino Innovation. Borsetti ha offerto il suo aiuto ai 9 componenti del team per sviluppare il progetto, mentre Giovanni Labadessa ha invitato i concorrenti come ospiti al Not Film Fest, il festival del cinema indipendente di Santarcangelo

“L’esperienza fatta in questi tre giorni intensi di lavoro è stata unica” – ha dichiarato Paolo Valentini, Direttore Scolastico e Coordinatore Didattico dei licei Karis – “siamo tutti rimasti colpiti dalla serietà e dall’impegno che i ragazzi e le ragazze partecipanti hanno dedicato ai loro progetti. Per questo il Comitato Scientifico ha deciso di premiare tutti i partecipanti con una ‘Day Experience’ presso la sedi italiane di Microsoft e Vodafone, due realtà internazionali il cui business è fortemente orientato all’innovazione e allo sviluppo in diversi campi, dalle telecomunicazioni al web, fino alle ultime novità in campo di Aritificial Intellingence.