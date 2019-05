Casa delle donne: dal 17 maggio consulenze legali e psicologiche in via Bufalini

Casa delle donne: dal 17 maggio al 30 giugno le consulenze legali e psicologiche traslocano in via Bufalini, 47, causa lavori al Palazzo dell’Arengo

A causa dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della sovrastante sala dell’Arengo, dal 17 maggio al 30 giugno, gli sportelli di consulenza legale e psicologica della Casa delle Donne, si sposteranno presso la sede del Centro Antiviolenza Comunale “Spazio Vinci” in Via Bufalini n. 47- Rimini. Saranno mantenuti gli stessi giorni ed orari di apertura, ovvero: Lunedì sportello consulenza psicologica dalle ore 13,30 alle ore 16,30 Mercoledì sportello consulenza psicologica dalle ore 15,30 alle ore 18,30 Venerdì sportello legale dalle 15 alle 18 Invariata la modalità per richiedere gli appuntamenti, per i quali è necessario contattare la Casa delle Donne (0541 704545), dal lunedi al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.