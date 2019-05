Cartellini azzurri a RBR e Rimini FC, che lottano per promozione e salvezza

Cartellino azzurro

Alla Rinascita Basket Rimini. I ragazzi di coach Bernardi, in versione esterna, fanno la fotocopia della sofferta vittoria realizzata al PalaFlaminio ed espugnano Fiorenzuola, approdando alla finale dei playoff che porterà alla serie B. L’avversario si conoscerà solo domenica sera, al termine dell’altra gara di semifinale tra Bologna Basket 2016 e Virtus Imola. Altra sosta quindi per la RBR, che dovrà mordere il freno fino a domenica 26 quando alle 20,45 l’arbitro alzerà la palla a due tra Rimini e una delle due squadre emiliane.

Cartellino azzurro

Al Rimini. Domani a Verona giocherà l’andata dei playout contro i locali della Vecomp. Dalla nostra abbiamo l’esperienza accumulata negli anni trascorsi dove era quasi “obbligatorio” disputare l’appendice del campionato. Per la verità si trattavano più di playoff che di playout.

Dicevamo dell’esperienza che insegna che le partite secche sono ricche di insidie e dove un episodio può decidere l’andamento di un intero campionato. In considerazione del piazzamento finale in classifica al Rimini basterebbe due pareggi per salvarsi. Anche questo ragionamento però può nascondere una trappola, quindi meglio non adattarsi al risultato ma vincere sul campo. Questo Rimini, per caratura tecnica, non dovrebbe avere problemi a battere i

veronesi. Servirà ritrovare la mentalità vincente, un po’ smarrita negli ultimi tempi.

Una mentalità che, male che vada, non dovrebbe ragionare sui futuri ripescaggi (o riammissioni, che dir si voglia). È un sintomo di insicurezza, che poi viene trasmessa anche alla squadra. Il Rimini deve salvarsi sul campo e si salverà.

Beppe Autuori