Cappellano sulla Mar Jonio. Ai Giorni della Chiesa il racconto di don Mattia

E’ stato nei giorni scorsi ospite dell’Istituto Molari di Santarcangelo per raccontare la sua esperienza agli studenti e questa sera sarà ai “Giorni della Chiesa” (in onda su Icaro Tv alle 20,35) don Mattia Ferrari. Il giovane sacerdote della Diocesi di Modena Nonantola ad aprile è stato cappellano di bordo sulla Mar Jonio, l’imbarcazione che ha salvato trenta migranti che rischiavano di annegare nelle acque del Mar Mediterraneo. Un’esperienza umana e da sacerdote che lo ha confermato che oggi in gioco “c’è la nostra intera umanità“.

Un estratto dell’intervista

Nei Giorni della Chiesa di questa sera si parlerà anche di parrocchie che “non vanno in vacanza”, con la proposta di alcune attività messe in campo dalle comunità durante il periodo estivo. In particolare parleremo del Campo Don Pippo della parrocchia di san Gaudenzo di Rimini e dei “Lunedì di Viserba” della parrocchia Santa Maria a Mare.