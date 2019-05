Balneazione: acque a norma ma la pioggia aveva fatto brutti scherzi

Alla vigilia dell’avvio della stagione balneare, tutte a norma le acque riminesi. Ma a guardare l’esito dei campionamenti programmati da Arpae ed eseguiti il 20 maggio ci sarebbe stato da mettersi le mani nei capelli. A causa del maltempo infatti, nel giorno dei prelievi la situazione del mare non era delle migliori: otto le aree oltre i limiti nel comune di Rimini con picchi al porto canale e all’Ausa ma con inquinanti oltre il consentito anche nello specchio d’acqua della fossa Turchetta a Rivabella che non scarica più in mare dopo i lavori del Psbo. Cinque le zone da bollino rosso nel comune di Riccione (in particolare alla foce del Marano) e una a Cattolica, al torrente Ventena.

I nuovi campionamenti effettuati il 22 maggio hanno sancito il ritorno dei valori entro i limiti e oggi (venerdì) sono state emanate dai comuni le ordinanze di revoca ai divieti di balneazione. Primo bagno della stagione salvo, sempre che il meteo non faccia nuovi scherzi nel fine settimana.