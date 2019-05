Auto schiacciata tra bus e ringhiera alla rotatoria

Le responsabilità dell’incidente, che per fortuna non ha causato feriti, sono al vaglio della Polizia Municipale. Fatto sta che oggi alle 13.30 alla rotatoria del Ponte dei Mille con le vie Bastioni Settentrionali e Savonarola un maggiolone Wolkswagen con targa sammarinese condotto da una donna è rimasto incastrato tra un autobus snodato di Start Romagna e la recinzione in metallo della carreggiata. I rilievi e la rimozione dei veicoli hanno causato qualche problema al traffico.