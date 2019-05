Andrea Calogero al 3° turno del torneo Open "Sva Dakar Jaguar" al CT Cervia

Entra nella fase clou il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Sva Dakar Jaguar”, dotato di 1.000 euro di montepremi. Il primo a staccare il biglietto per il 3° turno è stato Andrea Calogero (Tennis Viserba), in bella evidenza anche Davide Venzi che ora affronta il beniamino di casa, Paolo Mazzavillani (2.8).

1° turno tabellone finale: Dario Caporali (2.8)-Nico Gnoli (3.1) 6-4, 5-7, 6-1, Alessandro Cambrini (2.8)-Christian

Capacci (3.2) 6-4, 6-1, Davide Venzi (3.1)-Leonardo Bertozzi (2.8) 6-1, 6-1.

2° turno: Andrea Calogero (2.6)-Alessandro Galassi (3.3) 6-2, 6-1.

Intanto cresce l’attesa per il match di 1° turno dei play-off regionali ad eliminazione diretta nel campionato di serie C maschile che domenica (dalle 9) vedrà il Circolo Tennis Cervia ospitare il Tennis Club Mirandola. Un impegno ostico, ma non certo impossibile, per la formazione cervese capitanata da Paolo Pambianco.

Ufficio stampa Circolo Tennis Cervia