Ancora maltempo. Nuova allerta, ma "solo" gialla nel riminese

Il maltempo sembra non voler abbandonare la Regione. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso infatti una nuova allerta valida fino a tutta la giornata di domenica. Nelle province romagnole si tratta di un’allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica. Situazione invece più a rischio sull’area centro-occidentale della Regione dove il colore passa all’arancione. Osservati speciali saranno, in particolare i fiumi minori, per i quali si prevede un innalzamento dei livelli idrometrici. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, si prevedono deboli-moderate con locali rovesci (quantitativi medi areali giornalieri stimati intorno ai 20 mm con valori massimi localizzati tra i 30 e i 40 mm).

. Le previsioni Arpa e 3bmeteo

. Le previsioni di Meteoroby (www.meteoroby.com)