Ancora maltempo, aggiornata l'allerta

Dopo i consistenti rovesci di martedì sera, soprattutto nella zona sud della provincia, anche oggi il tempo resta perturbato e per il sereno ci sarà ancora da attendere. Per giovedì la Protezione Civile ha aggiornato l‘allerta che resta rossa per criticità idraulica nella zona dei bacini centrali emiliani. Le situazione per le piene di Secchia e Panaro al momento è sotto controllo ma resta alta l’attenzione.

Per la Provincia di Rimini l’allerta è gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Nessuna allerta invece per l’entità delle precipitazioni anche se nel ferrarese e in Romagna sono previsti rovesci o temporali in mattinata, associati a vento sostenuto da Nord-Est. In queste zone l’attenzione va, appunto, alla rete dei corsi d’acqua minori e dei canali. La perturbazione si sta spostando verso Est in attenuazione nelle successive 48 ore. Da venerdì è prevista una rimonta dell’alta pressione.

Le previsioni di Arpa, 3Bmeteo e Meteoroby.