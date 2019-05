Allagamenti, Pecci provoca: "Il Consorzio di bonifica a cosa serve?"

“Da qualche tempo il territorio della provincia di Rimini è a rischio idrogeologico ed il problema viene costantemente sottovalutato dal Presidente e dai comuni riminesi. Purtroppo le alluvioni sono sempre più frequenti ed oltre a creare danni mettono a rischio la incolumità delle persone. Gli interventi tampone che vengono continuamente approvati non sono sufficienti a porre fine all’emergenza”. La Lega, per il tramite del Capogruppo in Provincia, Marzio Pecci, chiede al presidente di sollecitare la Regione affinché provveda a stanziare le somme necessarie per mettere in sicurezza, dal rischio idraulico, la Valmarecchia, la Valventena e la Valconca oltre a finanziare uno studio articolato, comune per comune, volto a prevenire ed eventualmente gestire il rischio idrogeologico del territorio.

“Occorre inoltre – afferma Pecci – che il presidente della Provincia solleciti i sindaci alla pulizia dei fossi e degli scoli ed il Consorzio di bonifica ad effettuare gli interventi che gli sono propri e cioè di bonificare il territorio di competenza sorvegliando con maggiore attenzione le attività dei propri utenti. Il Consorzio di bonifica ha gravi responsabilità negli allagamenti del territorio e vi sono sufficienti motivi per ritenere che non svolga, diligentemente, la propria funzione. Se così fosse il tributo che i cittadini, ogni anno, sono chiamati a pagare risulterebbe inutile per cui fondata e motivata sarebbe la chiusura di un Ente, nato nel 1904, che serve più allo stipendio del Consiglio di amministrazione che alla tutela del territorio”.