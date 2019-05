Alfredo Marcone vince ai punti il match contro Jacopo Aristodemo della Biagini Boxe

Bella vittoria per Alfredo Marcone della Boxe Polisportiva Riccione martedì sera (28/05) alla Festa dello Sport di San Pietro in Vincoli. L’atleta Junior 53 kg, accompagnato all’angolo dal tecnico Ettore Iobbi, affrontava Jacopo Aristodemo della Biagini Boxe: ne è scaturito un match pressoché equilibrato, ma il riccionese è stato premiato con la vittoria ai punti per la sua boxe più pulita e per la precisione dei colpi messi a segno.

Per il pugile della Polisportiva Riccione si è trattato di un match di riscaldamento in attesa del Galà organizzato dalla sezione Pugilato e Thai Boxe Polisportiva Riccione in occasione della fiera Rimini Welness (padiglione A4 – Stand Leone) domenica 2 giugno, in cui Riccione porterà sul ring anche altri suoi atleti.