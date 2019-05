Affluenza definitiva. In provincia solo il 61,87% per le Europee

Urne chiuse alle 23 in tutta Italia dove si è votato per le Europee e in molti comuni anche per le amministrative.

In provincia di Rimini l’affluenza definitiva per le elezioni continentali è stata del 61,67%, in calo di quasi sei punti rispetto al 2014. In Regione ha votato il 67, 3% degli aventi diritto e in Italia poco più del 57. Rimini è fanalino di coda in Emilia Romagna.

Più elevato l’afflusso per le comunali nei 16 comuni riminesi interessati: il dato ha superato il 71%.

. L’affluenza per le Europee comune per comune

. L’affluenza per le amministrative

Icaro Tv e Radio Icaro lunedì seguiranno i risultati del voto con la trasmissione Tempo Reale che dalle 9 si occuperà dei risultati delle europee e poi riprenderà la diretta dalle 14 con aggiornamenti sulle amministrative e collegamenti con gli inviati nelle città chiamate al voto.