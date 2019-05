Aeroporto, in aprile i numeri tornano a crescere. Apertura vicina per Forlì

Nel mese di aprile, con l’avvio della summer season e dei collegamenti Ryanair, torna a crescere l’aeroporto Fellini. I passeggeri transitati dallo scalo di Miramare sono stati 23.141, dei quali 22.952 con voli commerciali. La crescita complessiva è stata del 9% rispetto allo stesso mese del 2018 (quando erano comunque già partiti i collegamenti della compagnia irlandese). Nel primo quadrimestre del 2019 i passeggeri totali del Fellini sono stati 46.888. Un numero ancora inferiore rispetto allo scorso anno (-5,3%) a causa delle difficoltà del primo trimestre. Il segno più di aprile rappresenta invece una inversione di tendenza incoraggiante per lo scalo che punta quest’anno, hanno spiegato più volte i vertici di AiRiminum, a raggiungere i 400mila passeggeri dopo un paio di annate fermi a quota 300mila. Un risultato non impossibile alla luce del ritorno del collegamento con Monaco, dei nuovi voli verso la Russia e di quelli Ryanair con Cracovia e Budapest (che si aggiungono a Londra, Varsavia e Kaunas). Oltre ai charter (vedi notizia) per i vacanzieri riminesi diretti verso le isole greche e spagnole e in Mar Rosso a settembre (con Marsa Alam già da luglio).

Intanto il Fellini si prepara ad avere nuova concorrenza a poca distanza. Il ministero degli Interni infatti ha rilasciato il nulla osta che consente all’aeroporto “Ridolfi” di Forlì il ripristino del servizio salvataggio e antincendio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il via libera ministeriale, arrivato grazie all’interessamento della Regione Emilia-Romagna, rappresenta un passo avanti decisivo per la riattivazione dello scalo. A mancare è solo il decreto interministeriale per ufficializzare l’inserimento dell’aeroporto di Forlì fra quelli dove il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assicura direttamente il servizio di salvataggio e anticendio