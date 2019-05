A Pietracuta due giorni con la sagra delle ciliegie

Oggi e domani a Pietracuta si svolge la “Sagra delle Ciliegie”. Durante la vecchia festa popolare “dal zarisi” venivano venduti fino a 25 quintali di tondi frutti. I ciliegi sono poi andati riducendosi notevolmente di numero per diverse ragioni ma Pietracuta non si è persa d’animo e ne ha ripiantati un centinaio (la zona del campo sportivo, ad esempio) e la festa popolare ha ricominciato a fare capolino in paese ogni ultimo fine settimana di maggio, grazie alla caparbietà dello staff Pietra&20 che ne ha preso in mano l’organizzazione.

Musica live, spettacoli di strada, artigianato, riciclo e danze sono alcuni degli ingredienti dell’appuntamento. Sabato 25 maggio alle 18 apertura degli stand gastronomici, alle 20 spettacolo di strada della “Combriccola dei Lillipuziani”. Alle 21 esibizione della cantante Lucia Battistini, semifinalista del festival di Castrocaro, vincitrice della coppa Italia canora: a Pietracuta sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Alex Grilli. Ancora musica (e che musica!9 alle 22: Long Live the Queen porta sul plco di Pietracuta The Queen break free, tribute band numero 1 in Europa, per far rivivere la leggenda di Freddy Mercury e soci. Chiude la serata il dj set Simone M. Domenica si riparte con gli stand gastronomici (ore 12) e la musica live di Andrea Franzoni. Dalle 16 intrattenimento con il gruppo “Balla con noi” e l’orchestra “Claudio Nanni”.



Durante il weekend stand gastronomici, prodotti tipici artiginali, bancarelle dell’artigianato e del riciclo e giochi gonfiabili.