A Palazzo Ripa mostra personale di Denise Camporesi

Apre sabato nella prestigiosa cornice di palazzo Ripa a Rimini una mostra della pittrice Denise Camporesi. Protagoniste le donne che sono da sempre muse ispiratrici dell’artista riminese. Al vernissage inaugurale alle 17 anche Ernesto Paleani, umanista, fondatore dell’accademia evolutiva di cui cui la Camporesi è entrata a far parte.

Tre delle opere in mostra sono dedicate ad Alfonsina y el Mar, tormentata poetessa argentina che si suicidò giovanissima, gettandosi in mare. Ad ispirare la Camporesi l’incontro con l’arte e la musica di Guya e Marina Valmaggi. Guya sabato, accompagnata alla chitarra da Franco Gabellini, interpreterà alcune delle sue canzoni più belle e in particolare quella dedicata ad Alfonsina.