200 ragazzi in piazza Cavour per il secondo fridays for future

Dopo lo sciopero del 15 marzo oggi gli studenti riminesi sono tornati in piazza per un nuovo appuntamento di Fridays for Future. In circa 200, per lo più ragazzi delle superiori ma anche studenti delle medie e universitari, hanno camminato in corteo dal centro studi a piazza Cavour per chiedere azioni concrete per salvare il pianeta. Hanno alzato cartelli per esprime il loro desiderio di essere protagonisti, parlato di come con piccoli gesti ciascuno, anche i più giovani, sono chiamati ad agire.