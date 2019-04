Challenge Riccione. Domenica 5 maggio una biciclettata per grandi e piccini

In occasione del Challenge Riccione torna anche quest’anno la biciclettata dedicata ai più piccoli e non solo!

In un nuovo fine settimana con al centro lo sport e il benessere i promotori di Bicifestival, insieme al Comune di Riccione, in collaborazione con i buon vicinato e il comitato di San Lorenzo, hanno pensato di organizzare una giornata in bicicletta dedicata ai bambini con un programma di attività ludico-educative e, ovviamente, giochi e merenda per tutti.

Il pomeriggio di domenica 5 maggio (ritrovo alle ore 14) prevede di incontrarsi presso il giardino Turati di viale Puglia per una pedalata alla scoperta della città (assistita dal personale della Polizia Municipale), un percorso per tutte le età con destinazione parco della Resistenza dove a tutti i partecipanti verrà offerta la merenda.

Il percorso prevede di toccare i quartieri dove sono state allestite le uova di Pasqua giganti grazie al lavoro delle scuole riccionesi e dei buon vicinato e di fare tappa anche a Casa Pullè.

In particolare la “carovana rosa” percorrerà via Puglia, via Adriatica, via Ionio, via Napoli, via Avellino – Chiesa San Francesco (sosta), via Anacapri, via Campania, via Circonvallazione, via Cagliari, via Malta, via Toscana, via Pistoia – Casa di riposo Felice Pullè (sosta), via Pistoia, via Arezzo, via Berlinguer, sottopasso ciclabile, pista ciclabile Parco del Rio Melo, attraversamento via Romagna e ingresso parco Resistenza, via Montebianco (ciclabile), via Monterosa, pista ciclabile fianco baseball, sottopasso, Piazza San Lorenzo – Chiesa San Lorenzo (sosta), sottopasso e pista ciclabile, via Emilia, via Po – Chiesa Angeli Custodi (sosta), via Po, via Cervino, via Montebianco, con arrivo al Parco della Resistenza.

Lungo il tragitto sono previsti punti di ristoro grazie alla collaborazione di Conad.

Lo scopo della giornata è valorizzare ed incentivare l’utilizzo della bicicletta a partire dai più giovani, accompagnato dalla consapevolezza dei pericoli e del rispetto delle regole del codice della strada.

Al momento della partenza a tutti i bambini verrà regalata una t-shirt rosa che richiama il Giro d’Italia, a pochi giorni ormai dalla cronometro del 19 maggio, e coloro che si presenteranno con la patente del bravo ciclista riceveranno in omaggio un caschetto da bici da parte del Club Nautico.

La partecipazione è libera e gratuita e non è necessaria l’iscrizione.