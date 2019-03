Buon 4° posto ad Ancona per la squadra federale di Ritmica

Con la gara ad Ancona, svolta presso il Palaprometeo Estra, lo scorso weekend si è concluso per le ginnaste della Federazione Sammarinese Ginnastica il Campionato Gold di Serie C di ginnastica ritmica organizzato dalla F.G.I.

Le atlete hanno svolto la terza ed ultima prova del Campionato ZT 3, valevole per l’ammissione di una sola squadra per zona tecnica al Campionato Nazionale di Serie B. Accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Serena Sergiani, sono scese in campo Giulia Casali alla palla, Monica Garbarino al cerchio, Elettra Massini alle clavette, Matilde Tamagnini alla fune e al nastro e Anna Tamagnini come riserva.

Ancora una volta le atlete federali hanno dimostrato grande un’ottima preparazione come in tutte le tappe, sono riuscite continuamente a migliorarsi e stare al passo con le avversarie delle regioni Umbria, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Con esercizi tecnicamente ben eseguiti, hanno ottenuto ottimi punteggi, la cui somma ha condotto la squadra ai piedi del podio: con 62,450 hanno conquistato il quarto posto nella classifica della gara.

È stato un Campionato pieno di emozioni: le ginnaste biancazzurre si sono dimostrate all’altezza di una gara difficile e impegnativa, conquistando il 9° posto in classifica generale. Al termine delle tre prove è la squadra del Club Giardino a vincere il Campionato e salire in Serie B.

Le tecniche ora lavoreranno con la giovane e promettente squadra per migliorare i risultati nella prossima stagione.