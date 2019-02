Angels Santarcangelo-Crabs 1947 86-71

UNDER 15 ECCELLENZA – GIRONE UNICO – SESTA GIORNATA DI RITORNO

BASKET SANTARCANGELO-CRABS 1947 86-71 (24-18, 44-40, 64-53)

IL TABELLINO

Crabs: Tengueu 2 (1/5, 0/3, 0/0), Tombetti 6 (3/3, 0/5, 0/0), Stella 0 (0/1, 0/0, 0/0), Purboo 17 (1/4, 4/14, 3/4), Zaccaria 3 (0/0, 1/1, 0/0), Sovera 28 (6/12, 4/6, 4/5), Baldisserri 3 (0/3, 1/1, 0/0), Baietta 0 (0/2, 0/0, 0/0), James 12 (6/8, 0/0, 0/0). All: Montanari, Firic.

CRONACA E COMMENTO

Partita combattuta quella andata in scena al PalaSGR di Santarcangelo, con i padroni di casa che da subito hanno voluto precisare la loro determinazione a portare a casa il referto rosa.

I Crabs, però non sono da meno, combattono restando sempre a contatto senza però riuscire a contrastare un Scarponi decisamente in giornata positiva, che chiude la sua gara con 36 punti realizzati.

Nei primi due quarti le squadre rimangono sempre a contatto, con i gialloblu che tentano la fuga, ma i riminesi non mollano e con un James sottotono ma sempre di incredibile rilievo (doppia doppia con 12 punti e 18 rimbalzi) rimangono a contatto (-4 all’intervallo).

Nella ripresa però Santarcangelo trova subito lo strappo decisivo, si porta avanti di 10 punti senza mai smettere di lottare. I ragazzi di Montanari vogliono riprenderla in tutti i modi, e grazie ad un Sovera autore di una partita strepitosa (28 punti, con una concreta gestione in attacco e grande attenzione in difesa) cerca di non far scappare gli avversari.

L’ultimo quarto non ha molto da dire, nonostante un Purboo più presente in difesa e con buoni sprazzi nella metà campo offensiva, la squadra di casa trova ripetutamente la via del canestro.

Nel complesso una buona gara dei Crabs che però pagano le rotazioni corte (assenti Abati e Romani), arrivando stanchi e con poche alternative nel finale.

“Una buona partita, ma non è stato sufficiente per espugnare il PalaSGR – commenta il coach dei Crabs, Matteo Montanari -. Peccato! Ci si rimette subito al lavoro per questa fase finale. Speriamo di avere già pagato abbastanza tra infortuni e malattie, e di essere al completo in vista di questo rush finale”.

Ufficio Stampa Crabs 1947