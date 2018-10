Rimini-Teramo 1-1: cronaca, tabellino e gallery

RIMINI-TERAMO 1-1

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Scotti, 2 Brighi, 5 Ferrani (33′ st 4 Venturini), 7 Simoncelli (8′ st 9 Buonaventura), 8 Variola, 10 Cicarevic (25′ st 27 Candido), 11 Guiebre, 13 Petti, 16 Volpe (33′ st 24 Cecconi), 17 Arlotti, 30 Montanari (8′ st 6 Alimi). A disp.: 22 Nava, 3 Buscè, 21 Danso, 23 Bandini, 26 Cavallari, 28 Battistini, 29 Badjie. All. Righetti.

TERAMO: 22 Lewandowski, 4 Ranieri (43′ st 10 De Grazia), 6 Speranza, 8 Proietti, 9 Di Renzo, 13 Mastrilli, 19 Barbuti (21′ st 11 Bacio Terracino), 20 Spighi (35′ st 5 Zenuni), 21 Altobelli, 26 Piacentini, 27 Ventola. A disp.: 1 Pacini, 2 Fiordaliso, 3 Vitale, 7 Fratangelo, 14 Piccioni, 16 Zecca, 17 Cappa, 18 Persia. All. Zichella.

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola.

ASSISTENTI: Emanuele Bocca di Caserta e Amedeo Fine di Battipaglia.

RETI: 9′ pt Ranieri, 47′ st Venturini.

AMMONITI: Ventola, Cicarevic, Petti, Mastrilli, Lewandowski.

EPULSO: 46′ st Proietti per un fallo di reazione.

NOTE. Spettatori: 2.711 (1.450 paganti, 1.261 abbonati). Corner: 4-4.

CRONACA E COMMENTO

Inizia un tour de force per il Rimini che lo porterà dopo il match odierno con il Teramo a tre trasferte ravvicinate sui campi di Salò, Imola e Terni. I romagnoli sono imbattuti, a quota 6 in classifica (frutto di una vittoria seguita da tre pareggi), gli abruzzesi di punti ne hanno racimolati tre (bilancio di tre pareggi e due sconfitte).

In casa biancorossa assenti Viti, Marchetti e Serafino. Tre cambiamenti, uno per settore, rispetto all’undici di domenica scorsa: Brighi per Venturini, Variola per Alimi e Cicarevic per Buonaventura. Rimini in maglia a scacchi biancorossi, in maglia blu con strisce orizzontali biancorosse il Teramo.

Prima del calcio d’inizio il presidente del Rimini, Giorgio Grassi, consegna un assegno simbolico alla Fondazione Ant.

La partita. Al 6′ proteste dei giocatori di casa per un tamponamento in area tra Spighi e Arlotti, l’arbitro lascia proseguire.

Al 9′ il Teramo si porta in vantaggio: Ventola va via a Guibre a destra, dopo il contrasto con Petti rovescia in avanti, Di Renzo appoggia per Ranieri, che con una staffilata trafigge Scotti infilando l’angolino. Seconda rete stagionale per il centrocampista abruzzese.

All’11’ Cicarevic per Arlotti, il cui sinistro è lontano dai pali difesi da Lewandowski.

Al 13′ Volpe ruba palla e si invola a destra, una volta in area scarica per Arlotti, che di sinistro impatta male.

Al 18′ il primo corner della partita, è per gli ospiti: batte Ranieri, tiro di Di Renzo e respinta della retroguardia biancorossa.

Al 21′ Petti in verticale per Cicarevic, che tenta il lob, scavalca il portiere ospite ma la parabola, troppo morbida, viene intercettata da Piacentini. Solo angolo per il Rimini.

I padroni di casa continuano a spingere.

Al 24′ Guiebre per Cicarevic, che calcia dal limite dell’area, Lewandowski respinge.

Al 26′ cross di Montanari, doppia sponda di Volpe e Cicarevic, Ferrani appoggia all’indietro per Guibre, il cui sinistro è a lato di poco.

Al 36′ l’ex Rimini Spighi avanza indisturbato fino al limite dell’area, poi va alla battuta, pallone deviato in corner.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Ranieri può rimettere in mezzo, Berbuti trova la deviazione vincente, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso numero 19 teramano.

Al 39′ il destro dalla distanza di Montanari è fiacco e a fondo campo.

Al 42′ il tiro-cross di Guiebre, dopo una bella azione in orizzontale Volpe-Arlotti-Montanari, si adagia sul fondo.

Al 44′ la conclusione di sinistro di Simoncelli non prende il giro voluto. Sfera a lato.

Dopo 45 minuti esatti il signor Miele manda le squadre negli spogliatoi. All’intervallo Teramo avanti di un gol.

Dopo neanche un giro di lancette della ripresa Simoncelli prova di nuovo la conclusione a giro, questa volta c’è una deviazione, angolo per il Rimini. Sugli sviluppi del corner stacca Variola, pallone a fondo campo. Il centrocampista di Righetti si lamenta con il direttore di gara per una presunta spinta al momento dell’impatto.

Al 3′ il tentativo di Barbuti viene respinto da Scotti.

Al 6′ Ranieri per Di Renzo, che mette in mezzo, Proietti controlla e serve di tacco Ventola, ch svirgola la battuta.

All’8′ doppio cambio per il Rimini: fuori Montanari e Simoncelli, dentro Alimi e Buonaventura.

All’11’ su un cross dall’out di destra è provvidenziale l’anticipo di Arlotti ai danni di Mastrilli, che sarebbe stato libero di battere a rete.

Al 18′ cross da destra di Arlotti e colpo di testa di Volpe, che non riesce ad imprimere forza all’incornata. Nessun problema per Lewandowski.

Al 26′ punizione da sinistra di Candido, Alimi di nuca, Lewandowski blocca a terra.

Al 29′ Alimi mette in moto Buonaventura, che avanza e sfodera il diagonale, neutralizzato in due tempi da Lewandowski.

Al 32′ Arlotti per Volpe, che si sistema il pallone per la battuta, ma viene anticipato sul più bello da Ventola.

Angolo per il Rimini.

Al 33′ entra Venturini per Ferrani.

Al 44′ corner di Bacio Terracino e colpo di testa di Speranza, il pallone resta in area ma l’arbitro fischia un fallo contro gli avanti ospiti.

Cinque minuti di recupero.

Al 46′ il Teramo resta in dieci per il rosso diretto a Proietti per un fallo di reazione su Buonaventura.

Sugli sviluppi della punizione, battuta da Candido, Cecconi di testa impegna severamente Lewandowski. Sul conseguente tiro dalla bandierina il Rimini pareggia: di Venturini l’incornata vincente, pallone sul palo e poi in rete. Finisce 1-1.

Quarto pareggio di fila per Scotti e compagni, che salgono a quota 7 in classifica.

