Rimini FC. La settimana dei biancorossi

Dopo il pareggio casalingo conquistato ieri con il Teramo, il Rimini è già tornato al lavoro per affrontare al meglio il fitto calendario dei prossimi impegni.

Questa mattina la truppa biancorossa, agli ordini di mister Luca Righetti e dello staff tecnico, si è allenata al “Romeo Neri”.

Domattina i ragazzi in maglia a scacchi lavoreranno a Misano Adriatico per poi far ritorno al “Neri” martedì mattina per la rifinitura. Nel pomeriggio la partenza alla volta della Lombardia dove mercoledì, allo stadio “Lino Turina”, è in programma la sfida nella tana della Feralpi Salò.

Giovedì mattina subito al lavoro al “Neri”, così come venerdì e sabato per la rifinitura. La settimana lunga dei biancorossi si concluderà domenica pomeriggio con la sfida che si giocherà al “Romeo Galli” di Imola.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.