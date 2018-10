RICCIONE-GRANATA 0-1

IL TABELLINO

RICCIONE: Gueye, Galesi, Suzzi, Bolzonetti, Ndao S., Musabelliu, Cavoli (35’ st Facchini), Cejas, Stellato (22’ st

Gori), Tolomeo, Siuni. A disp.: Giustolisi, Ricci, Olivieri, Ndao B., Giannetti, Adama, Bontempi. All.: Angeloni

GRANATA: Oreste, Babino (29’ st Paolucci), Romagnoli, Silighini, Maroni, Magnani, Limouni (20’ st Giunchi),

Foschi, Mancini (31’ st Bartolini), Boni (39’ st Foschi), Muci. A disp.: Di Muro, Ugone, Battistini, Savini. All.:

Cantoni.

ARBITRO: Carlini di Cesena.

RETE: 49’ st Foschi.

AMMONITI: Silighini, Romagnoli, Stellato, Bolzonetti, Tolomeo.

NOTE: angoli 6-4 per il Riccione.

CRONACA E COMMENTO

Sconfitta che brucia per il Riccione, che tra le mura amiche del “Nicoletti” esce sconfitto per 1-0 contro il Granata, formazione tra le migliori di categoria. In un primo tempo equilibrato il primo squillo è di Boni, che su punizione impegna Gueye, ed al quale risponde l’altro numero 10 Tolomeo con una punizione di poco alta. La più grande occasione del tempo per il Riccione arriva al 12’, quando Cavoli arriva a tu per tu con Oreste sul lato destro dell’area, ma la sua conclusione sul primo palo è deviata in calcio d’angolo. Il Granata risponde e sfiora il vantaggio al 27’, quando Foschi sfrutta un’uscita avventata di Gueye al limite per anticiparlo e toccare il pallone, che esce a lato di nulla. La ripresa è soprattutto a marca riccionese, con Cejas che due volte (2’ e 5’) sfiora il vantaggio ma prima un difensore quasi sulla linea e poi Oreste gli negano la gioia. La pressione dei padroni di casa continua ma non produce particolari frutti durante la frazione, mentre sul finale (48’) il Granata passa. Bella azione sulla sinistra culminata con il tocco in area per il neo entrato Foschi, che di punta batte Gueye e consegna la vittoria agli ospiti.