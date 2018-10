Progetto “Ride for Children” per MonoMela e Joe

Denis Meluzzi (Monomela) e Giorgia Olivieri (Joe) sono pronti a partire il primo in monociclo la seconda in mtbike per il progetto “Ride for Children”.

“Aiutaci ad aiutare… – scrivono in una nota -. Finalmente il gran giorno è arrivato… il nostro sogno, il nostro progetto si avvera. Un gesto di meravigliosa solidarietà verso i più piccoli, un gesto che ci darà un’energia straordinaria per affrontare i 400 km circa su tre ruote… allora via, gas al monociclo, gas alla mtbike… si parte”.

Lunedì 15 ottobre partirà la nostra nuova impresa sportiva, dove partendo da Rimini raggiungeremo Trento in quattro giorni con un fine benefico. L’obiettivo è di unire idealmente i due centri ospedalieri di Rimini e Trento: il progetto infatti promuove una raccolta fondi per aiutare i bambini di AROP (Rimini), centro oncoematologico pediatrico, e LILT (Trento) Lega Italiana Lotta Tumori. Il progetto si chiama “Ride for Children”. In particolare il logo dei due ospedali arricchisce la maglietta che è stata donata e sarà donata a chi farà un’offerta minima di 10 euro. A sostenere la nostra impresa ci sarà “Marche and Bike” che presterà assistenza tecnica lungo tutto il tragitto, in particolare ad ogni nostro arrivo nelle varie Piazze Comunali verrà allestito un tavolo con eventuali gadget per la raccolta fondi a favore di Arop e Lilt.

PRIMO GIORNO lunedì 15 ottobre: 100 KM RIMINI-COMACCHIO

Partenza dall’ospedale di Rimini, sede di Arop, alle ore 8.00 in direzione Cesenatico per incontrare il Sindaco e l’organizzatore della Nove colli. Di segiuto in zona Ravenna incontreremo Mirko Caravita (ultracycling). Arrivo previsto a Comacchio alle ore 18.00 in piazza Duomo con l’assessore allo sport Riccardo Pattuelli. In serata saremo ospiti e alloggeremo presso l’Hotel Ristorante Pizzeria la Bussola (Lido di Pomposa).

SECONDO GIORNO martedì 16 ottobre: 90 KM COMACCHIO-FERRARA

Partenza dalla zona Trepponti di Comacchio in direzione Ferrara con arrivo previsto alle ore 17.00 in Piazza Castello con l’assessore allo sport Simone Merli e il comitato UISP Ferrara. In serata saremo ospiti e alloggeremo presso Student’s Hostel Estense (Ferrara).

TERZO GIORNO mercoledì 17 ottobre: 120 KM FERRARA-PESCHIERA DEL GARDA

Partenza dal Castello Ferrarese in direzione Sermide, dove riceveremo una piccola accoglienza da parte del comune. Continueremo il nostro viaggio passando per Mantova. Arrivo previsto a Peschiera del Garda alle ore 18.00 in Piazzale Cesare Betteloni con l’assessore Daniela Florio. In serata saremo ospiti e alloggeremo presso Enjoy Garda Hotel (Peschiera del Garda).

QUARTO GIORNO giovedì 18 ottobre: 100 KM PESCHIERA DEL GARDA-TRENTO

Partenza dall’ Hotel Enjoy in direzione Avio per incontrare il Sindaco Federico Secchi ed fare una breve sosta presso la Tenuta San Leonardo ; poi continueremo il nostro viaggio fino a Trento la destinazione finale . Arrivo previsto per le ore 18.00 in Piazza delle Donne Lavoratrici (quartiere Le Albere) e accoglienza da parte dei responsabili del centro ospedaliero Lilt Trento.In serata saremo ospiti e alloggeremo presso la casa famiglia della Lilt Trento.

Vi aspettiamo numerosi nelle varie tappe di viaggio per trasmettervi la nostra grande gioia, il nostro amore e impegno nella realizzazione del progetto Ride for Children.

Grazie di cuore!

MonoMela e Joe