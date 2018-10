Imolese. Arriva la Pistoiese in Coppa Italia di serie C, spazio a chi ha giocato meno finora

Se da una parte c’è un’Imolese che non ha ancora perso in campionato, dall’altra troveremo una Pistoiese che non ha ancora vinto. Gli arancioni di mister Paolo Indiani, in evidente difficoltà nel girone A (due sconfitte e due pareggi in 4 partite disputate, con la bellezza di 11 gol al passivo), dovranno trovare nella sfida del Romeo Galli di mercoledì 10 ottobre, valida per il primo turno di Coppa Italia di serie C, una specie di svolta, dopo un avvio di stagione decisamente sotto le attese. A nulla, o quasi, sono valse le 8 reti realizzate finora in campionato, 5 delle quali portano la firma del talentuoso duo di attaccanti Rovini – Latte Lath: il primo, 3 gol sin qui, è arrivato in Toscana in prestito dall’Udinese (terza esperienza in arancione per lui, dopo i 6 centri nel 2015/2016 e i 10 della stagione successiva); il secondo, in rete con Lucchese e Pro Patria, è un classe ’99 che l’Atalanta ha mandato a fare esperienza in C, dopo le ottime cose mostrate nel settore giovanile nerazzurro. Vedremo se mister Indiani punterà ancora sulla loro verve, oppure se sceglierà una formazione con meno titolari, in vista della gara di domenica col Pisa.

In casa Imolese ambiente sereno e grande turnover, ma questo non significa che mister Dionisi snobberà l’impegno. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno, mentre i giocatori fin qui più utilizzati dal tecnico toscano verranno lasciati a riposo. Sicuro di una maglia da titolare il giovane Enrico De Gori, classe 2001, che difenderà i pali rossoblu, dal momento che Zommers è stato convocato dalla nazionale lettone Under 21 e che Rossi non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio che l’aveva fermato contro il Teramo (ma con la Pistoiese andrà in panchina).

Arbitrerà la gara il signor Daniele Paterna di Teramo, assistito dai signori Valente e Barone. Calcio di inizio allo stadio Romeo Galli alle ore 18:30. Ricordiamo che la gara è ad eliminazione diretta e la vincente affronterà la Lucchese allo stadio Porta Elisa nei sedicesimi di finale, in programma mercoledì 31 ottobre.

Alessio Dionisi, allenatore Imolese: «Contro la Pistoiese giocherà chi finora ha trovato meno spazio in campionato. Credo sia giusto dare fiducia anche a coloro che, da quest’estate, si sono sempre allenati bene e purtroppo finora sono rimasti fuori, ma non per demeriti propri. Sono convinto che tutti mi daranno le risposte giuste, senza mettere pressioni a nessuno. Faremo di tutto per passare il turno, ma sappiamo che non dipende solo da noi, anche se la Pistoiese non sta attraversando un periodo facile. Spero che i ragazzi facciano un’ottima prestazione e mi mettano ancora più in difficoltà nelle scelte che andrò a fare domenica col Gubbio».

Andrea Casadio

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919