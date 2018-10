Il console Usa a Rimini, incontri in Prefettura e Municipio

Visita a Rimini oggi per il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Benjamin V. Wohlauer, che ha competenza su Toscana, Emilia Romagna (escluse Parma e Piacenza) e San Marino.

Prima il Console ha incontrato in Prefettura il Prefetto, insieme con il Vicequestore Vicario Enrica Bonini, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Giuseppe Sportelli e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Antonio Garaglio. L’incontro ha riguardato temi rientranti nella sfera di attività del diplomatico. Col console si è parlato di sicurezza, economia del territorio, turismo e profili d’interesse relazionale con gli U.S.A.. La presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia, promossa dal Prefetto, ha permesso di presentare un quadro sinottico della realtà del territorio. Al termine dell’incontro il Console Wohlauer ha omaggiato il Prefetto di una pubblicazione fotografica contenente scenari di vita e ritratti degli Indiani dell’America del Nord.

Nell’incontro in Municipio, il sindaco Gnassi ha illustrato al console il progetto del Museo Fellini ricordando che nel 2020, anno del centenario della nascita del regista, nel programma di eventi, è prevista anche una grande mostra internazionale per ricordare e celebrare Federico Fellini. “Un evento fondamentale da promuovere, con strategie specifiche anche negli USA”.

Il console – riferisce l’Amministrazione Comunale – ha manifestato interesse per l’evento, ha dato al sindaco la massima disponibilità per collaborare alla promozione, proponendo, già per il 2019, una preview della mostra internazionale di Fellini tra le iniziative in programma per la celebrazione dei 200 anni di consolato Usa a Firenze. Un’anteprima del grande evento riminese, che, dalla festa per il bicentenario della presenza diplomatica del consolato USA a Firenze, possa poi essere lanciata anche negli Stati Uniti.

Il console Wohlauer, nato in Massachussetts, ha donato al Sindaco il cappellino della squadra di baseball del cuore, i Boston Red Sox .

Benjamin Wohlauer ha assunto l’incarico come quarantaquattresimo Console Generale degli Stati Uniti a Firenze il 7 Luglio 2017, con competenza su Toscana, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino. Prima del suo arrivo in Italia, il console Wohlauer ha prestato servizio presso l’Ufficio del Dipartimento di Stato per gli Affari dell’Estremo Oriente e Pacifico in qualità di direttore dell’Ufficio di Politica Economica. Dal 2008 al 2011 ha lavorato presso il Consolato Americano di Milano come Capo della Sezione Politico/Economica. Le sue altre missioni oltreaceano sono state a Jakarta, San Pietroburgo, Rangoon e Tokio.