Giana Erminio-Rimini: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

GIANA ERMINIO: 22 Leoni; 2 Perico, 13 Rocchi, 24 Montesano, 15 Lanini; 4 Chiarello, 6 Dalla Bona, 7 Pinto (34′ st 9 Marzeglia); 5 Iovine (33′ pt 20 Capano), 10 Perna (44′ st 28 Mutton), 27 Lunetta (34′ st 26 Piccoli). A disp.: 12 Taliento, 8 Seck, 11 Rocco, 14 Ababio, 16 Pirola, 19 Mandelli, 23 Sosio, 25 Bonalumi. All. Bertarelli.

RIMINI: 1 Scotti; 4 Venturini, 5 Ferrani, 13 Petti; 7 Simoncelli (24′ st 23 Bandini), 30 Montanari (24′ st 8 Variola), 6 Alimi, 11 Guiebre; 17 Arlotti (17′ st 27 Candido), 16 Volpe (41′ st 24 Cecconi), 9 Buonaventura (17′ st 10 Cicarevic). A disp.: 22 Nava, 2 Brighi, 14 Serafini, 21 Danso, 26 Cavallari, 28 Battistini, 29 Badjie. All. Righetti.

ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Luca Di Costa di Novara e Paolo Cubicciotti di Nichelino.

RETI: 3′ pt e 35′ pt Volpe, 20′ pt Lunetta, 13′ st Perna.

AMMONITI: Volpe, Ferrani.

NOTE. Corner: 0-3.

“Domani inizia il nostro vero campionato”. Così ha presentato la sfida di Gorgonzola alla vigilia il tecnico del Rimini, Righetti. Dopo il trittico Triestina-Vicenza-Pordenone, con 5 punti conquistati, i biancorossi affrontano nella sua tana il Giana Erminio, 4 punti in classifica. Ancora assenti Marchetti e Serafino, il mister dei romagnoli conferma l’undici iniziale delle prime due giornate.

Rimini in maglia blu con inserti rossi, in maglia bianca i padroni di casa.

La partita. Dopo 2’40”, al primo affondo, il Rimini si porta in vantaggio: cross di Simoncelli, che si libera bene dell’avversario, e colpo di testa vincente di Volpe, che stacca tra due avversari. 0-1 e secondo sigillo in campionato per l’ariete biancorossa.

Il Rimini continua a spingere, nonostante il vantaggio. All’11’ Guiebre, dopo il primo corner della partita, ci prova dalla distanza, pallone lontano dal bersaglio.

Al 12′ Perna va al cross dall’out di sinistra, Scotti in presa alta senza problemi.

Al 16′ sugli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra Buonaventura può colpire di testa, pallone morbido tra le braccia di Leoni.

Al 18′ Chiarello si libera bene sul settore di sinistra, poi va alla battuta a giro, sfera lontano dai pali difesi da Scotti.

Al 19′ Buonaventura si inserisce dopo un’incomprensione tra Rocchi e Montesano, il suo tentativo (a metà strada tra il tiro ed il cross) finisce a fondo campo.

Al 20′ la Giana Erminio pareggia: Perico tiene in campo un pallone sull’out di destra, Iovine può andare al traversone, Lunetta salta più in alto di tutti e infila la porta di Scotti. 1-1.

Il gol galvanizza i lombardi, che continuano a spingere.

Al 24′ uscita a vuoto di Leoni, Buonaventura calcia di prima, spedendo a fondo campo, ma l’azione è vanificata da una posizione irregolare dello stesso attaccante biancorosso.

Al 25′ annullato un gol a Perna, su cross da sinistra di Lanini, per fuorigioco dell’autore della zampata vincente.

Al 35′ il Rimini ritrova il vantaggio, ancora con Volpe, questa volta di destro dal limite dell’area, in un’azione che vede protagonista tutta la linea offensiva biancorossa: Buonaventura difende palla e Arlotti serve Volpe. Pallone nell’angolino basso alla sinistra del portiere e doppietta personale per il giocatore proveniente dal Frosinone. 1-2.

Al 44′ la punizione di Dalla Bona finisce a lato, con Scotti a controllare la traiettoria del tiro.

Al 46′ Buonaventura manca il colpo di tacco da pochi passi sull’invito di Arlotti.

Si va all’intervallo con il Rimini avanti 1-2.

La ripresa inizia con un tentativo di Chiarello, che si libera e calcia di sinistro, spedendo a lato, con Scotti comunque sulla traiettoria. Non sono passati neanche 40″.

Al 4′ punizione per la Giana Erminio: Dalla Bona mette in area, poi Lunetta tenta la mezza rovesciata, pallone a fondo campo.

Al 7′ la risposta del Rimini: il tentativo di Arlotti è neutralizzato da Leoni.

Al 10′ Leoni in uscita alta anticipa Arlotti sul cross da destra di Simoncelli.

Al 13′ il tiro di Capano è respinto da Scotti, l’azione continua, Perna riceve a centro area, si gira, vince il contrasto con Petti e scaraventa in rete da due passi. 2-2.

Al 21′ Lunetta si invola verso l’area biancorossa, alla fine Ferrani riesce a fermarlo.

Al 28′ doppio tentativo di Candido, pallone a fondo campo.

Al 29′ Cicarevic inventa per Guiebre, la cui battuta è parata da Leoni.

Al 31′ Perna controlla in due tempi il cross da destra di Capano, il suo tiro da posizione defilata è a lato.

Al 33′ Lunetta in area contro Ferrani, ma l’attaccante della Giana Erminio è vittima di crampi e finisce a terra.

Al 38′ il sinistro da fuori area di Marzeglia è decisamente lontano dal bersaglio.

Al 40′ lancio di Variola per Bandini, che va al tiro, destro potente ma a lato di poco.

Tre minuti di recupero.