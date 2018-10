Cattolica-Cotignola 3-1: cronaca, video e gallery

Per la 9a giornata del campionato di Eccellenza girone B allo stadio “Calbi” si affrontano Cattolica e Cotignola.

La cronaca. Al 9′ punizione per i giallorossi: batte lo specialista Nicola Palazzi, che tenta direttamente la conclusione in porta, sfera oltre la traversa.

All’11’ Fabbi avvia l’azione, poi serve Bazhdari, che entra in area, e mette un pallone rasoterra, sospinto in rete sul secondo palo da Sisti: Cotignola in vantaggio.

Al 12′ Casolla in avanti per Sartori, che duetta con Boschetti, poi entra in area e calcia di destro, diagonale largo di poco.

Al 14′ punizione dal limite dell’area per i padroni di casa trasformata da Sartori, Cesaretti può solo toccare. 1-1 e corsa sotto la curva giallorossa.

Al 20′ la pressione di Palazzi, che soffia il pallone a Pirazzoli, avanza e serve Boschetti, destro centrale, bloccato da Cesaretti.

Al 21′ Palazzi lavora bene palla e cerca la profondità, Manaresi rinvia su Boschetti, Sartori ne approfitta per irrompere in area e trafiggere per la seconda volta l’estremo ospite. Doppietta personale per il numero 10 di Angelini e nuova corsa sotto la curva, mostrando le orecchie.

Alla mezzora sugli sviluppi di una punizione, dopo il tentativo non riuscito di capitan Paganelli, Bazhdari prova a risolvere, non trovando però lo specchio.

Al 33′ contropiede del Cotignola: Paganelli per Tamburini, che riceve a sinistra, poi tenta il tiro-cross, Andreani è attento e blocca la sfera.

Al 43′ Sylla per Sartori, che si sistema il pallone sul sinistro e calcia, la sua rasoiata finisce sul palo esterno.

La ripresa si apre con una ripartenza ospite, al 5′: Fabbi per Bazhdari, che spara, esterno della rete.

Al 16′ corner di Manaresi, Orlando colpisce di testa in perfetta solitudine, pareggiando il conto dei legni, poi Leonardi fallisce il tap-in.

Al 36′ calcio da fermo di Palazzi, Sartori tenta la finezza, ma non colpisce il pallone, che finisce tra le braccia di Cesaretti.

A 41′ Sartori per Bacchielli, che guadagna il fondo e crossa, Pari calcia di sinistro, Manaresi non riesce a rinviare e la sfera finisce in fondo al sacco. Cattolica 3-Cotignola 1.

Al 43′ idea di Battilioro per Castellari, Giacomo Palazzi sceglie bene il tempo dell’uscita e fa muro.

Al 47′ Boschetti per Sartori, che salta Manaresi, si aggiusta il pallone e va al tiro, alzando la mira.

Al 48′ Sartori per Boschetti, passaggio sul dischetto per Protino, che prova a piazzarla, ma colpisce il palo esterno. Finisce 3-1. Il Cattolica rialza prontamente la testa dopo lo scivolone di Medicina e sale a quota 14 in classifica. Per il Cotignola è l’ottavo K.O. in nove partite di campionato.





La galleria fotografia a cura di Anteo Galli: